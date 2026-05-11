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11.05.2026 06:31:29
AKVA Group ASA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
AKVA Group ASA äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 NOK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AKVA Group ASA ein EPS von 1,16 NOK je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,14 Milliarden NOK – ein Plus von 12,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AKVA Group ASA 1,01 Milliarden NOK erwirtschaftet hatte.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,42 NOK prognostiziert, während der Umsatz bei 1,19 Milliarden NOK erwartet worden war.
Redaktion finanzen.at
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