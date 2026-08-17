AKVA Group ASA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

AKVA Group ASA hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,85 NOK. Im Vorjahresviertel hatte AKVA Group ASA 1,32 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent auf 1,19 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,17 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 1,82 NOK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,19 Milliarden NOK erwartet.

Redaktion finanzen.at