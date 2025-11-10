AKVA Group ASA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AKVA Group ASA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 1,74 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AKVA Group ASA 2,44 NOK je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AKVA Group ASA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,11 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren 1,01 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,09 NOK sowie einem Umsatz von 1,02 Milliarden NOK in Aussicht gestellt.

