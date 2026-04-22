Akwaaba Mining: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Akwaaba Mining äußerte sich am 20.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Akwaaba Mining vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at