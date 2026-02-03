Akzo Nobel Aktie

WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

Bilanz vorgelegt 03.02.2026 13:43:39

Akzo Nobel-Aktie unter Druck: Umsatzwachstum schwach

Akzo Nobel-Aktie unter Druck: Umsatzwachstum schwach

Mit deutlichen Abgaben haben Akzo Nobel am Dienstag auf die Zahlen zum vierten Quartal reagiert.

Die Akzo Nobel-Aktie verlor an der EURONEXT Amsterdam zuletzt 6,55 Prozent auf 55,36 Euro. Die Analysten von JPMorgan verwiesen auf den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda), der im vierten Quartal unter den Konsensschätzungen gelegen habe. Der Ausblick auf das laufende Jahr erscheine zudem konservativ.

Das schwächelnde Wachstum überdecke derzeit die Bemühungen des Managements, die Kosten zu senken, hieß es unterdessen von Bernstein. Im Zentrum des Interesses stehe derzeit aber die Fusion mit Axalta.

/mf/jha/

AMSTERDAM (dpa-AFX)

