Akzo Nobel Aktie
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
|Bilanz vorgelegt
|
03.02.2026 13:43:39
Akzo Nobel-Aktie unter Druck: Umsatzwachstum schwach
Die Akzo Nobel-Aktie verlor an der EURONEXT Amsterdam zuletzt 6,55 Prozent auf 55,36 Euro. Die Analysten von JPMorgan verwiesen auf den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda), der im vierten Quartal unter den Konsensschätzungen gelegen habe. Der Ausblick auf das laufende Jahr erscheine zudem konservativ.
Das schwächelnde Wachstum überdecke derzeit die Bemühungen des Managements, die Kosten zu senken, hieß es unterdessen von Bernstein. Im Zentrum des Interesses stehe derzeit aber die Fusion mit Axalta.
/mf/jha/
AMSTERDAM (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Akzo Nobel N.V.
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
|
02.02.26
|Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Akzo Nobel gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
18.11.25
|Akzo Nobel-Aktie leichter: Zusammenschluss mit Axalta geplant (dpa-AFX)
|
21.10.25
|Ausblick: Akzo Nobel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)