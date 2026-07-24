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24.07.2026 06:31:29
Akzo Nobel: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Akzo Nobel äußerte sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 0,81 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Akzo Nobel noch ein Gewinn pro Aktie von 0,730 EUR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,41 Prozent auf 2,59 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,63 Milliarden EUR gelegen.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 1,20 EUR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 2,57 Milliarden EUR ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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