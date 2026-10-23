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23.10.2026 06:31:29
Akzo Nobel hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Akzo Nobel hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Akzo Nobel hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,04 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,130 EUR je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Akzo Nobel in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,54 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,55 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie sowie einen Umsatz 2,55 Milliarden EUR prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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