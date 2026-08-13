Akzo Nobel India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Akzo Nobel India hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 17,51 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 19,98 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,65 Milliarden INR – eine Minderung von 3,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,95 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at