Akzo Nobel India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Akzo Nobel India hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 27,60 INR. Im letzten Jahr hatte Akzo Nobel India einen Gewinn von 23,80 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Akzo Nobel India mit einem Umsatz von insgesamt 8,83 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,22 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 13,58 Prozent verringert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 433,42 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 94,31 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 11,58 Prozent auf 40,71 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 35,99 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at