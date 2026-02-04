Akzo Nobel India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Akzo Nobel India stellte am 02.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 16,32 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 23,85 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Akzo Nobel India in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,59 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,08 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 10,51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at