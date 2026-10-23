Akzo Nobel NV (spons ADRs) legte Quartalsergebnis vor

Akzo Nobel NV (spons ADRs) stellte am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,98 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,92 Milliarden USD.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,437 USD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 2,86 Milliarden USD für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at