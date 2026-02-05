Akzo Nobel NV (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Akzo Nobel NV (spons ADRs) lud am 02.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Akzo Nobel NV (spons ADRs) 0,040 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Akzo Nobel NV (spons ADRs) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,76 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,40 USD. Im Vorjahr hatte Akzo Nobel NV (spons ADRs) 1,14 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Akzo Nobel NV (spons ADRs) 11,46 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 11,59 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at