Akzo Nobel stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Akzo Nobel äußerte sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 3,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,120 EUR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 2,37 Milliarden EUR, gegenüber 2,62 Milliarden EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,43 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 3,71 EUR beziffert. Im Vorjahr waren 3,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 10,71 Milliarden EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 10,16 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at