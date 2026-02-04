04.02.2026 06:31:28

Akzo Nobel stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Akzo Nobel äußerte sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 3,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,120 EUR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 2,37 Milliarden EUR, gegenüber 2,62 Milliarden EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,43 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 3,71 EUR beziffert. Im Vorjahr waren 3,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 10,71 Milliarden EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 10,16 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen