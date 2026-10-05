Nippon Paint Aktie
WKN: 858541 / ISIN: JP3749400002
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05.10.2026 14:14:02
Akzo Nobel to sell South-east Asia paints business to Nippon Paint for US$1.35 billion
The Dutch company says it will now focus on its merger with US coatings maker AxaltaWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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