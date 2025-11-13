Al Abdullatif Industrial Investment informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Al Abdullatif Industrial Investment gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,08 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,060 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,89 Prozent auf 112,7 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 125,1 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at