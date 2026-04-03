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03.04.2026 06:31:29
Al Abdullatif Industrial Investment legte Quartalsergebnis vor
Al Abdullatif Industrial Investment lud am 31.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,15 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,630 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Al Abdullatif Industrial Investment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 164,6 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 154,0 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,260 SAR beziffert. Im Vorjahr hatten -1,780 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 563,98 Millionen SAR vermeldet. Im Vorjahr hatte Al Abdullatif Industrial Investment 562,17 Millionen SAR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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