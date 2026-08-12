Al Abdullatif Industrial Investment stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Al Abdullatif Industrial Investment hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 SAR. Im Vorjahresquartal waren -0,040 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,83 Prozent auf 120,2 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 116,9 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at