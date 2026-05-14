Al Abdullatif Industrial Investment verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Al Abdullatif Industrial Investment hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,18 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Al Abdullatif Industrial Investment noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 SAR in den Büchern gestanden.

Al Abdullatif Industrial Investment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 151,4 Millionen SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,3 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at