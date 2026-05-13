Al Ahleia Insurance: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Al Ahleia Insurance präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 KWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Al Ahleia Insurance ein EPS von 0,040 KWD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,27 Prozent auf 39,8 Millionen KWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,5 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at