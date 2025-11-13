Al Ahleia Insurance informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Al Ahleia Insurance hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde mit 0,02 KWD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 KWD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 37,8 Millionen KWD – eine Minderung von 0,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38,1 Millionen KWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at