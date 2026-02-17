Al Ahleia Insurance: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Al Ahleia Insurance präsentierte am 16.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 KWD. Im Vorjahresviertel waren 0,020 KWD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40,0 Millionen KWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 38,3 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,110 KWD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,100 KWD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 156,02 Millionen KWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 146,87 Millionen KWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at