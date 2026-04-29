Al Ahli Bank Of Kuwait informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Al Ahli Bank Of Kuwait gab am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,74 Prozent auf 131,2 Millionen KWD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 134,9 Millionen KWD gelegen.

Redaktion finanzen.at