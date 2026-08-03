Al Ahli Bank Of Kuwait legte Quartalsergebnis vor

Al Ahli Bank Of Kuwait hat am 01.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,01 KWD. Im Vorjahresquartal hatte Al Ahli Bank Of Kuwait ebenfalls ein EPS von 0,010 KWD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Al Ahli Bank Of Kuwait in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 135,5 Millionen KWD im Vergleich zu 142,6 Millionen KWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at