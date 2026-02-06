Al Ahli Bank Of Kuwait öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Al Ahli Bank Of Kuwait äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Umsatzseitig standen 133,6 Millionen KWD in den Büchern – ein Minus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Al Ahli Bank Of Kuwait 134,5 Millionen KWD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,020 KWD. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 KWD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 568,79 Millionen KWD gegenüber 539,63 Millionen KWD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at