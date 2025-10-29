Al Ahli Bank Of Kuwait stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Al Ahli Bank Of Kuwait veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 140,4 Millionen KWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Al Ahli Bank Of Kuwait einen Umsatz von 133,9 Millionen KWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at