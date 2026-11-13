Al Ahlia Insurance Company BSC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Al Ahlia Insurance Company BSC hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,68 Prozent auf 27,1 Millionen BHD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 30,7 Millionen BHD gelegen.

Redaktion finanzen.at