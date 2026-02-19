Al Ahlia Insurance Company BSC gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Al Ahlia Insurance Company BSC lud am 18.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 BHD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,020 BHD je Aktie erzielt worden.

Al Ahlia Insurance Company BSC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26,8 Millionen BHD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,8 Millionen BHD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,050 BHD beziffert. Im Vorjahr waren 0,040 BHD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Al Ahlia Insurance Company BSC im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 22,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 94,13 Millionen BHD. Im Vorjahr waren 76,60 Millionen BHD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at