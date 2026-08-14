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14.08.2026 06:31:29
Al Ahlia Insurance Company BSC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Al Ahlia Insurance Company BSC lud am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,01 BHD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 BHD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 27,40 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 26,1 Millionen BHD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 35,9 Millionen BHD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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