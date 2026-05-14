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14.05.2026 06:31:29
Al Ahlia Insurance Company BSC legte Quartalsergebnis vor
Al Ahlia Insurance Company BSC hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Mit einem EPS von 0,01 BHD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Al Ahlia Insurance Company BSC mit 0,010 BHD je Aktie genauso viel verdiente.
Auf der Umsatzseite hat Al Ahlia Insurance Company BSC im vergangenen Quartal 27,0 Millionen BHD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Al Ahlia Insurance Company BSC 18,2 Millionen BHD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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