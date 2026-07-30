AL-Ahsa Development Company Bearer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AL-Ahsa Development Company Bearer hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,18 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das AL-Ahsa Development Company Bearer ein Ergebnis je Aktie von 0,180 SAR vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf -103,0 Millionen SAR – das entspricht einem Minus von 5174,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,0 Millionen SAR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at