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13.08.2026 06:31:29
Al Ain Ahlia Insurance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Al Ain Ahlia Insurance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,14 AED gegenüber 0,450 AED im Vorjahresquartal verkündet.
Mit einem Umsatz von 281,2 Millionen AED, gegenüber 319,6 Millionen AED im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,99 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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