Al Alamiya for Cooperative Insurance gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Al Alamiya for Cooperative Insurance veröffentlichte am 02.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Al Alamiya for Cooperative Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,270 SAR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,89 Prozent auf 153,4 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 122,8 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at