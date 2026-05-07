Al Alamiya for Cooperative Insurance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Al Alamiya for Cooperative Insurance hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,18 SAR. Im letzten Jahr hatte Al Alamiya for Cooperative Insurance einen Gewinn von 0,050 SAR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Al Alamiya for Cooperative Insurance 193,1 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 134,3 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at