Al Alamiya for Cooperative Insurance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Al Alamiya for Cooperative Insurance präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,41 SAR gegenüber 0,280 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,3 Millionen SAR – ein Plus von 88,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Al Alamiya for Cooperative Insurance 153,8 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at