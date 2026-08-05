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05.08.2026 06:31:29
Al Alamiya for Cooperative Insurance verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Al Alamiya for Cooperative Insurance hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 SAR, nach 0,090 SAR im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Al Alamiya for Cooperative Insurance im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 64,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 239,5 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 145,7 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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