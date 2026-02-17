Al Alamiya for Cooperative Insurance veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Al Alamiya for Cooperative Insurance hat am 16.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,26 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,270 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 177,8 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Al Alamiya for Cooperative Insurance einen Umsatz von 126,8 Millionen SAR eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,670 SAR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,820 SAR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 609,95 Millionen SAR, während im Vorjahr 477,36 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at