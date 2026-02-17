Al-Amal Financial Inv hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Al-Amal Financial Inv präsentierte in der am 14.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Mit einem EPS von 0,01 JOD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Al-Amal Financial Inv mit 0,010 JOD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 288,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,0 Millionen JOD, während im Vorjahreszeitraum 0,3 Millionen JOD ausgewiesen worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 JOD. Im Vorjahr hatten -0,050 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Al-Amal Financial Inv hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 0,99 Millionen JOD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 0,96 Millionen JOD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at