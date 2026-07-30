Al-Amal Financial Inv: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Al-Amal Financial Inv stellte am 27.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Al-Amal Financial Inv hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,05 JOD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 JOD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,2 Millionen JOD – ein Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Al-Amal Financial Inv 0,2 Millionen JOD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at