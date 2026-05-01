Al-Amal Financial Inv stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Al-Amal Financial Inv hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 JOD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 JOD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Al-Amal Financial Inv in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen JOD. Im Vorjahresviertel waren 0,3 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at