Al-Aqar Healthcare REIT präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Al-Aqar Healthcare REIT hat am 27.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,02 MYR. Im Vorjahresquartal hatte Al-Aqar Healthcare REIT ebenfalls ein EPS von 0,020 MYR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29,8 Millionen MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,5 Millionen MYR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at