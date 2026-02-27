Al-Aqar Healthcare REIT präsentierte Quartalsergebnisse

Al-Aqar Healthcare REIT hat am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Al-Aqar Healthcare REIT ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 MYR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 33,3 Millionen MYR gegenüber 29,8 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,070 MYR. Im Vorjahr hatte Al-Aqar Healthcare REIT ebenfalls ein EPS von 0,070 MYR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,29 Prozent auf 122,34 Millionen MYR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 119,60 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at