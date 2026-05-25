25.05.2026 06:31:29

Al-Aqar Healthcare REIT: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Al-Aqar Healthcare REIT hat am 22.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Mit einem EPS von 0,02 MYR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Al-Aqar Healthcare REIT mit 0,020 MYR je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33,7 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29,8 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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