Al-Aqar Healthcare REIT: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Al-Aqar Healthcare REIT lud am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 MYR gegenüber 0,020 MYR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Al-Aqar Healthcare REIT mit einem Umsatz von insgesamt 33,7 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,4 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 14,84 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at