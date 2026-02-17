17.02.2026 06:31:28

Al-Aqariya Trading Investment informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Al-Aqariya Trading Investment äußerte sich am 15.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 JOD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,010 JOD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,4 Millionen JOD – ein Plus von 266,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Al-Aqariya Trading Investment 0,1 Millionen JOD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,030 JOD beziffert. Im Vorjahr hatte Al-Aqariya Trading Investment -0,040 JOD je Aktie verdient.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,58 Millionen JOD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 0,55 Millionen JOD umgesetzt worden waren.

