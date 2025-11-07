Al-Babtain Power Telecommunication gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Al-Babtain Power Telecommunication präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,33 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Al-Babtain Power Telecommunication 0,690 SAR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 776,8 Millionen SAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 783,9 Millionen SAR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at