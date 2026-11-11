|
11.11.2026 06:31:29
Al-Babtain Power Telecommunication präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Al-Babtain Power Telecommunication präsentierte in der am 08.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Al-Babtain Power Telecommunication ein EPS von 1,99 SAR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 788,5 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 776,8 Millionen SAR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!