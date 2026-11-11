Al-Babtain Power Telecommunication präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Al-Babtain Power Telecommunication präsentierte in der am 08.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Al-Babtain Power Telecommunication ein EPS von 1,99 SAR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 788,5 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 776,8 Millionen SAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at