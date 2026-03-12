|
Al-Babtain Power Telecommunication: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Al-Babtain Power Telecommunication präsentierte am 10.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 2,18 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,33 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 761,5 Millionen SAR gegenüber 678,9 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 7,08 SAR gegenüber 4,16 SAR je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,86 Milliarden SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,81 Milliarden SAR in den Büchern standen.
