Al Baha for Development Investment: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Al Baha for Development Investment hat am 19.05.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Umsatzseitig wurden 4,5 Millionen SAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Al Baha for Development Investment 3,5 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at