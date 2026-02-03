Al Baha for Development Investment: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Al Baha for Development Investment hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Al Baha for Development Investment hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 SAR je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 4,5 Millionen SAR, gegenüber 4,6 Millionen SAR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,46 Prozent präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,030 SAR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,040 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 18,27 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 18,10 Millionen SAR umgesetzt.

