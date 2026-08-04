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04.08.2026 06:31:29
Al Baha for Development Investment: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Al Baha for Development Investment hat am 02.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 0,01 SAR. Im Vorjahresquartal hatte Al Baha for Development Investment ebenfalls ein EPS von 0,010 SAR je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig standen 4,0 Millionen SAR in den Büchern – ein Minus von 12,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Al Baha for Development Investment 4,6 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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